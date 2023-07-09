Северокорейские студенты победили в международном конкурсе хакеров

В конкурсе, в котором приняли участие 1700 специалистов, северокорейские студенты смогли справиться с разнообразными задачами по взлому систем.

Особенно успешно выступил студент Политехнического университета имени Ким Чхэка, занявший первое место. Другие студенты из этого учебного заведения заняли третье и четвёртое места.

Основная цель многих кибератак сегодня — это криптовалюты, которые стали одним из самых популярных инвестиционных инструментов.

Впечатляющий пример таких атак уже несколько лет демонстрирует группа хакеров Lazarus — они с 2018 года крадут около $200 млн ежегодно. По данным ООН, эти доходы используются для поддержки программ Северной Кореи, включая создание ядерного оружия и баллистических ракет.