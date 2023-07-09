Северокорейские студенты победили в международном конкурсе хакеров

Северокорейские студенты победили в международном конкурсе хакеровДостойный уровень подготовки
Студенты из Северной Кореи доказали свои выдающиеся таланты в области кибербезопасности, победив в международном конкурсе хакеров, организованном американской компанией HackerEarth.
В конкурсе, в котором приняли участие 1700 специалистов, северокорейские студенты смогли справиться с разнообразными задачами по взлому систем.
Особенно успешно выступил студент Политехнического университета имени Ким Чхэка, занявший первое место. Другие студенты из этого учебного заведения заняли третье и четвёртое места.
Основная цель многих кибератак сегодня — это криптовалюты, которые стали одним из самых популярных инвестиционных инструментов.
Впечатляющий пример таких атак уже несколько лет демонстрирует группа хакеров Lazarus — они с 2018 года крадут около $200 млн ежегодно. По данным ООН, эти доходы используются для поддержки программ Северной Кореи, включая создание ядерного оружия и баллистических ракет.