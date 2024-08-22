«Сферум» заменит Miro в образовании до 1 сентября

Скоро в мессенджере «Сферум», предназначенном для школьников и учителей, появится новая интерактивная доска, аналогичная Miro. Как сообщили источники СМИ, запуск сервиса запланирован на сентябрь, к началу нового учебного года. В данный момент разработчики проводят тестирование, чтобы убедиться в его стабильности перед выходом на рынок.

Инвестиции в проект составляют от 70 до 90 миллионов рублей, а предыдущие бета-тесты аналогичного продукта в этом году показали отличные результаты — более 100 тысяч пользователей уже воспользовались интерактивной доской. Как пояснил один из источников, новый инструмент будет доступен прямо в панели звонка. Нажав на соответствующую иконку, все участники онлайн-урока смогут одновременно открывать доску и работать с ней.

Интерактивная доска в «Сферуме» предоставит множество возможностей для совместной работы. Учителя смогут объяснять материал в реальном времени, разделять класс на группы и давать им разные задания. Кроме того, в программе будут доступны различные шрифты, 3D-объекты, возможность работы с внешними файлами и фотографиями, а также инструменты для организации пространства урока. В «Сферум» подтвердили, что к началу учебного года будут запущены новые продуктовые обновления, но подробности пока не раскрыли.