Шадаев уточнил сроки внедрения беспилотных автомобилей в России

Беспилотные машины могут стать обычным явлением на дорогах России через пять лет. Это мнение высказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев на международном фестивале кибербезопасности Positive Hack Days. Он уверен, что такие транспортные средства вскоре станут частью нашей повседневной жизни.

Шадаев подчеркнул, что сам не имеет водительских прав и с нетерпением ждёт появления беспилотных автомобилей. Он утверждает, что не испытывает страха перед этой идеей, так как уже неоднократно путешествовал на прототипах беспилотных машин и остался доволен этим опытом. Глава Минцифры указал, что для внедрения беспилотных автомобилей в центре города, например, в Москве, необходимы соответствующие технологии и безопасность. Он также подчеркнул важность общественной поддержки этой идеи и её социального восприятия.

Шадаев привёл в пример роботов-курьеров от «Яндекса» как успешный пример использования беспилотных технологий.