Шахтеры откопали древнейшего ракоскорпиона

Белорусские шахтеры обнаружили на Краснослободском руднике окаменелые останки ракоскорпиона или так называемого морского скорпиона . Об этом рассказала местная газета «Калийщик Солигорска».

Ракоскорпион считается одним из древнейших обитателей Земли . Он является переходной формой между морскими и сухопутными членистоногими. Находка датирована 350-360 миллионами лет.

Отпечаток ракоскорпиона нашли в породе времен палеозойской эры. Рудник принадлежит производственному объединению «Беларуськалий» в городе Солигорск.

Главный геолог «Беларуськалия» Александр Клобук пояснил: «Миллионы лет назад происходил снос осадочного обломочного материала. Так получилось, что ракоскорпион попал в эти осадочные отложения. Его "упаковало" со всех сторон, поэтому кислород и другие газообразные соединения не имели к нему доступа. Это способствовало сохранению древнейшего жителя Земли».

Ракоскорпионов в Солигорске уже находили в 2008 и 2012 годах. Новый экземпляр длиной 6 сантиметров полнит коллекцию экспонатов музея «Беларуськалия». Другие экземпляры имею длину 25 и рекордные 34 см.