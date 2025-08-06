Шанхай построит пять новых дата-центров для развития ИИ-инфраструктуры

Согласно опубликованным данным Шанхайского управления связи, новый этап расширения позволит городу превысить вычислительную мощность в 100 экзафлопс. Один экзафлопс равен одному квинтиллиону операций с плавающей запятой в секунду — этот показатель используется для оценки скорости суперкомпьютеров.

Для сравнения, на июнь прошлого года общая вычислительная мощность Китая составляла 246 экзафлопс, что ставит страну на второе место в мире после США.

Строительство новых дата-центров активизировалось по всей стране с начала года, после запуска модели DeepSeek — производительного open-source решения для логических задач. Об этом говорится в отчёте Moody’s Ratings.