Шанхай построит пять новых дата-центров для развития ИИ-инфраструктуры

Опубликовано 06 августа 2025, 21:161 мин.
Шанхай построит пять новых дата-центров для развития ИИ-инфраструктурыЦель — превысить мощность в 100 экзафлопс
Власти Шанхая объявили о планах завершить строительство как минимум пяти крупных дата-центров до конца текущего года. Это часть масштабной стратегии Китая по усилению цифровой инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта.
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Согласно опубликованным данным Шанхайского управления связи, новый этап расширения позволит городу превысить вычислительную мощность в 100 экзафлопс. Один экзафлопс равен одному квинтиллиону операций с плавающей запятой в секунду — этот показатель используется для оценки скорости суперкомпьютеров.
Для сравнения, на июнь прошлого года общая вычислительная мощность Китая составляла 246 экзафлопс, что ставит страну на второе место в мире после США.
Строительство новых дата-центров активизировалось по всей стране с начала года, после запуска модели DeepSeek — производительного open-source решения для логических задач. Об этом говорится в отчёте Moody’s Ratings.