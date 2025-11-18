Шанхай внедрит в рестораны ИИ и роботов

В рамках стратегии власти города планируют модернизировать кафе, фастфуды и рестораны с полным обслуживанием. К 2031 году более 70% операций сетевых заведений будут использовать интеллектуальные технологии на всех этапах работы, а в ресторанах полного цикла их внедрение превысит 50%.

Кроме того, в Шанхае создадут несколько центральных кухонь с автоматизированным оборудованием, запустят от трёх до пяти пилотных проектов «ИИ + ресторан» и поддержат ведущих поставщиков технологий для индустрии питания.