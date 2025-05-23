Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2025, 15:59
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Шанхай запустит «фабрику стримеров»: 50 000 человек обучат за 3 года

Власти делают ставку на онлайн-продажи через прямые эфиры
Власти Шанхая объявили о запуске масштабного плана по развитию экономики стриминга. В течение 2025−2027 годов город намерен обучить 50 тысяч профессиональных стримеров, из которых 40 тысяч получат средний или высокий уровень квалификации.
Шанхай запустит «фабрику стримеров»: 50 000 человек обучат за 3 года

© Ferra.ru

Цель — создать устойчивую систему подготовки кадров для онлайн-торговли через прямые эфиры, которые в Китае давно стали основным каналом продаж. Для этого город проведет 60 тысяч обучающих сессий и сертификаций, а также предложит новые карьерные ступени, включая старшие профессиональные звания для стримеров.

План предусматривает 15 мер, среди которых — стандартизация навыков, организация обучения, оценка квалификаций, создание стримерских кластеров и введение стимулов.

В Шанхае появятся учебные базы при поддержке крупных платформ и компаний. Профильные колледжи, университеты и агентства по трудоустройству смогут стать центрами сертификации. Для участников подготовят возможность сдачи объединенного экзамена, по итогам которого выдадут сразу два сертификата — один государственный, второй — от стриминговой компании.

Также власти намерены сформировать «экосистему талантов» — с объединением платформ, бизнесов, образовательных учреждений и сервисных компаний. Особые льготы получат стримеры с высоким уровнем подготовки, чтобы стимулировать их остаться в регионе.

Источник:China daily
Автор:Булат Кармак
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