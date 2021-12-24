Shazam больше не нужен — Кинопоиск научился распознавать музыку в фильмах и сериалах

Наука и технологии
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Shazam больше не нужен — Кинопоиск научился распознавать музыку в фильмах и сериалахЗвучит как потенциально очень полезная функция
Как часто вы сталкивались с тем, что в фильме или сериале играет музыка и вы очень хотите узнать её название?
Обычно в таких случаях люди включают Shazam, чтобы выяснить, что именно за композиция сейчас играет. Но теперь в стороннем приложении не будет необходимости. Представители Кинопоиска рассказали о своей новой разработке.
Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в Яндекс.Музыке. Теперь она поможет пользователям легко находить заинтересовавшие их песни, а полученные благодаря ей знания позволят нам лучше понимать предпочтения пользователей и использовать их для улучшения персональных рекомендаций.
Анатолий Старостин
Руководитель службы развития технологий в медиасервисах Яндекса
Уже сейчас новая функция доступна пользователям онлайн-кинотеатра на Smart TV, Android TV, а также в мобильных приложениях на iOS и Android. В будущем её появление ожидается и на Apple TV.
Источник: Кинопоиск