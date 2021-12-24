Shazam больше не нужен — Кинопоиск научился распознавать музыку в фильмах и сериалах

Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в Яндекс.Музыке. Теперь она поможет пользователям легко находить заинтересовавшие их песни, а полученные благодаря ей знания позволят нам лучше понимать предпочтения пользователей и использовать их для улучшения персональных рекомендаций.