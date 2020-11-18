Shazam опубликовал рейтинг самых популярных песен за все время существования сервиса

Самой популярной песней за все время существования приложения стала «Dance Monkey» певицы Tones and I, которая вышла в прошлом году. Второе место в этом рейтинге досталось треку «Prayer in C» выпущенному Робином Шульцем и группой Lilly Wood & the Prick. Замыкает тройку лидеров Passenger с песней «Let her go».

Помимо прочего в первую десятку вошли такие песни, как “Wake me up” Avicii, “Lean on” Major Lazer, “Thinking out loud” Ed Sheeran, “Cheap Thrills” Sia,” Somebody “That I Used To” Gotye,“Know This Girl” Kungs и “Take Me To Church” Hozier. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.