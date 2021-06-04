Для того, чтобы выяснить это, специалисты провели научную работу, в рамках которой было привлечено порядка 375 щенков со средним возрастом 8,5 недель. Им давали различные задачи, которые направлены на выяснение их реакции на контакт с человеком и их готовности к сотрудничеству. В итоге выяснилось, что собаки биологически подготовлены к взаимодействию с людьми.

“С раннего возраста собаки демонстрируют человеческие социальные навыки, которые имеют сильный генетический компонент”, — поделилась зоопсихолог Эмили Брей из Университета Аризоны.

Таким образом, “общительность” щенков является чем-то врожденным. В то же время некоторые молодые собаки ведут себя дружелюбнее других, что обусловлено особенностями ген.