«Шереметьево» отказался от использования импортной системы обмена информацией

Аэропорт «Шереметьево» завершил импортозамещение системы обмена данными, внедрив вместо французской Resa отечественную разработку компании «Рексофт». Новая шина данных помогает синхронизировать работу всех систем аэропорта и авиакомпаний, независимо от их форматов и протоколов, пояснили в компании. Решение также интегрировано с платформой Минтранса и отвечает за регистрацию пассажиров, обработку багажа и планирование операций.

Директор департамента транспорта «Рексофт» Александр Семёнов отметил, что внедрение проходило без остановки работы аэропорта, несмотря на сложности перехода. Продукт ежедневно обрабатывает свыше 2 млн сообщений и уже встроен в инфраструктуру «Шереметьево». По словам специалистов, такая высоконагруженная система обеспечивает слаженность работы более чем 50 аэропортов и отечественных авиакомпаний.

Стоимость внедрения не раскрывается, но эксперты оценивают подобные проекты в диапазоне 250–400 млн рублей. До 2022 года такие решения почти полностью зависели от зарубежных разработок, однако сейчас компании часто комбинируют разные отечественные продукты для создания экосистем.