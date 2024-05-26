«Шереметьево» заместит свои инфосистемы на отечественное ПО

«Шереметьево» начнёт замену иностранной системы контроля и управления инженерным оборудованием (BMS) на отечественные аналоги. Это программное обеспечение, включающее операционные системы, базы данных и системы диспетчеризации, которые уже находятся в российском реестре ПО. Цель — заменить все иностранные BMS на отечественные аналоги и обеспечить мониторинг всех автоматизированных систем аэропорта.

Работы будут проходить в два этапа. Сначала замена будет проводиться в терминалах B и C, а также их паркингах и межтерминальном переходе. На втором этапе модернизация затронет терминалы D, E, F, котельные, водоочистные станции и другие инженерные системы. Новый BMS должен соответствовать российским требованиям информационной безопасности и поддерживать функции предиктивного анализа оборудования.

Тендер на выполнение этих работ был объявлен в мае 2024 года, и на проект выделено 133,6 млн рублей. Новая система должна интегрироваться с существующими системами аэропорта, обеспечивать централизованный контроль и поддерживать технологии мониторинга. Также она должна иметь адаптивные веб-интерфейсы и возможность работы в кластере серверов для надёжности.