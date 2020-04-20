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Шесть человек, сходившие на похороны, в итоге умерли от коронавируса
Все шестеро входили в группу повышенного риска в силу своего возраста
Американское издание New York Post опубликовало свежий материал, в котором говорится о достаточно трагическом случае, произошедшем в американском штате Южная Каролина. Речь идет о инциденте, когда шесть человек, сходившие на похороны, в итоге умерли от коронавируса.
По данным издания, все погибшие были представителями афроамериканской национальности в возрасте от 60 лет. Таким образом, все шестеро входили в группу высокого риска по коронавирусу. По мнению журналистов, абсолютно все погибшие заразились от одного человека, который также посетил те похороны, прошедшие еще в начале марта.
”К сожалению, на те похороны пришло много людей. Кто-то из них болел коронавирусной инфекцией и распространил ее, сам, вероятно, не зная о своей болезни”, — рассказал коронер округа Самтер, в котором жили погибшие.