Шесть человек, сходившие на похороны, в итоге умерли от коронавируса

По данным издания, все погибшие были представителями афроамериканской национальности в возрасте от 60 лет. Таким образом, все шестеро входили в группу высокого риска по коронавирусу. По мнению журналистов, абсолютно все погибшие заразились от одного человека, который также посетил те похороны, прошедшие еще в начале марта.

”К сожалению, на те похороны пришло много людей. Кто-то из них болел коронавирусной инфекцией и распространил ее, сам, вероятно, не зная о своей болезни”, — рассказал коронер округа Самтер, в котором жили погибшие.