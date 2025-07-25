Шесть правозащитных организаций подали жалобу на Alphabet в ЕС

Закон ЕС под названием Digital Markets Act (DMA) вступил в силу два года назад и направлен на ограничение влияния крупных технологических компаний, включая Google. В частности, закон требует, чтобы компании, которые контролируют ключевые платформы, позволяли пользователям легко удалять или отключать программы, предустановленные на их устройствах.

Правозащитники утверждают, что Alphabet не выполняет это требование. Они объясняют, что компания устроила операционную систему Android так, что для пользователей скрыта возможность отключения встроенных приложений Google. Более того, по их словам, компания предпринимает шаги, чтобы отпугнуть тех, кто всё же пытается отключить эти программы.

В жалобе содержится просьба к Европейской комиссии провести расследование и проверить, насколько Alphabet соответствует нормам DMA.

В свою очередь, в Google опровергли обвинения. Представитель компании заявил, что удалить приложения на устройствах Android просто, и что эта жалоба не отражает настоящих проблем пользователей. Ранее аналогичные претензии уже рассматривались и были отклонены другими регуляторами, включая британский орган по конкуренции (CMA).