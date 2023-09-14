Шесть программ производства «Почты России» официально признали отечественным ПО

Почта России объявила, что шесть из её информационных систем теперь включены в реестр отечественного программного обеспечения. Среди них находятся системы управления клиентскими отношениями (CRM), системы управления складом (WMS) и собственная система управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Эти системы, разработанные внутри компании, помогают Почте России достичь цифровой независимости, обеспечивают информационную безопасность и поддерживают развитие программного обеспечения общего назначения и промышленного применения.

Среди включённых в реестр систем и продуктов — «Курьер Хаб», «Отправка», «Партионный Приём», а также автоматизированная информационная система «СортМастер». Эти решения предназначены для автоматизации процессов доставки, взаимодействия с клиентами и управления отправлениями и сортировкой.

Использование собственных информационных систем помогает Почте России снизить зависимость от зарубежных поставщиков, уменьшить операционные издержки и повысить эффективность логистики. Компания активно разрабатывает и внедряет подобные решения, чтобы удовлетворить потребности бизнеса в условиях ограниченных бюджетов и сжатых сроков разработки.

Эти действия направлены на повышение эффективности и надёжности работы Почты России, что положительно сказывается на обслуживании клиентов и логистических процессах.