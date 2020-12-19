Наука и технологии
Сегодня 12:31
Шестилетняя YouTube-блогерша из России попала в список Forbes
С заработком более 15 млн долларов
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг самых высокооплачиваемых звезд YouTube в 2020 году. В нём, второй год подряд, оказалась шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская с заработком около 18,5 млн долларов.
Юная интернет-звезда расположилась на 7 месте рейтинга, передаёт Lenta.ru. Forbes описывает её ролики как «красочные, выразительные и не содержащие сложного языка». Именно эти качества, по мнению журналистов, являются самыми идеальными для детской аудитории по всему миру.
Отметим, что общее количество подписчиков у Like Nastya достигает 190,6 млн человек. Количество просмотров достигло почти 40 млрд. На первом же месте рейтинга Forbes расположился юный блогер Райан Каджи. Он занимается обзором игрушек — на этом за 2020 год он заработал около 30 млн долларов.