Шестилетняя YouTube-блогерша из России попала в список Forbes

Юная интернет-звезда расположилась на 7 месте рейтинга, передаёт Lenta.ru. Forbes описывает её ролики как «красочные, выразительные и не содержащие сложного языка». Именно эти качества, по мнению журналистов, являются самыми идеальными для детской аудитории по всему миру.

Отметим, что общее количество подписчиков у Like Nastya достигает 190,6 млн человек. Количество просмотров достигло почти 40 млрд. На первом же месте рейтинга Forbes расположился юный блогер Райан Каджи. Он занимается обзором игрушек — на этом за 2020 год он заработал около 30 млн долларов.