Шестой пациент с чипом Neuralink рассказал о результатах: он играет в видеоигры

По его словам, операция прошла 14 июня, а 18 июня он, будучи обездвиженным человеком — Грейнер парализован ниже шеи с декабря 2022 года из-за автомобильной аварии, — уже играл в видеоигры на ноутбуке.

Грейнер рассказал, что играет «силой мысли». Он опубликовал два видео и поблагодарил команду Neuralink, врачей и близких за поддержку. Мужчина отметил, что не использует никаких вспомогательных технологий, кроме нейроинтерфейса Neuralink.