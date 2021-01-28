Шизофрения оказалась самым большим фактором риска смерти от COVID-19

В рамках научной работы специалисты изучили 7349 случаев болезни людей, которые находились на лечении от коронавируса в пик пандемии в больницах Нью-Йорка в период с 3 марта по 31 мая 2020 года. Специалисты нашли среди них 14% пациентов с диагностированной шизофренией, расстройством настроения или тревожностью. Впоследствии был подсчитан уровень летальности пациентов за 45 дней после положительного теста на наличие COVID-19.

Шизофрения, согласно опубликованным данным, оказалась самым большим фактором риска смерти от коронавируса ( в 2,7 раза выше). Также в число факторов риска отнесли мужской пол и болезни сердца.