Школа в Индии представила первого робота-учителя с ИИ

Опубликовано 06 марта 2024, 16:25
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Школа в Индии представила первого робота-учителя с ИИНа колесах
Школа KTCT в Индии представила Iris, первого робота-учителя с искусственным интеллектом. Этот инновационный проект был представлен в рамках инициативы Atal Tinkering Lab (ATL) 2021 года, направленной на расширение внеклассной деятельности учащихся.
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Iris выделяется как инновационный голосовой ассистент, созданный для образовательных сред и самостоятельного обучения. Робот, разработанный с использованием технологий робототехники и генеративного искусственного интеллекта, обладает интерактивными возможностями, выделенным процессором Intel для выполнения задач.
Пользователи могут контролировать и взаимодействовать с Iris через интерфейс мобильного приложения для Android, создавая персонализированный образовательный опыт.
Робот-учитель может общаться на трех языках, решать сложные вопросы и взаимодействовать с учениками, предлагая интерактивные образовательные материалы. Iris оборудован колесами для улучшенной подвижности.
Разработкой занимался Makerlabs Edutech Private Limited.
Источник:India Times
Автор:Булат Кармак
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