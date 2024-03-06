Школа в Индии представила первого робота-учителя с ИИ

Iris выделяется как инновационный голосовой ассистент, созданный для образовательных сред и самостоятельного обучения. Робот, разработанный с использованием технологий робототехники и генеративного искусственного интеллекта, обладает интерактивными возможностями, выделенным процессором Intel для выполнения задач.

Пользователи могут контролировать и взаимодействовать с Iris через интерфейс мобильного приложения для Android, создавая персонализированный образовательный опыт.

Робот-учитель может общаться на трех языках, решать сложные вопросы и взаимодействовать с учениками, предлагая интерактивные образовательные материалы. Iris оборудован колесами для улучшенной подвижности.

Разработкой занимался Makerlabs Edutech Private Limited.