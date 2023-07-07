Школьник из Комсомольска-на-Амуре создал «космический нагреватель»

Юный гений Егор Курипта, 16-летний парень из Хабаровского края, создал удивительное изобретение, которое он назвал «космическим нагревателем». Он учится в детском технопарке «Кванториум» в Комсомольске-на-Амуре. Егор разработал устройство, которое называется пиргелиометром или датчиком солнечной энергии.

Этот прибор использует энергию Солнца, чтобы контролируемо разогревать объекты в космосе до пяти тысяч градусов по Цельсию. Такая технология может быть применена в космической металлургии для создания сплавов и других материалов.

Изобретение Егора будет испытано на высоте около 23-25 километров от Земли в рамках программы «Стратосферный спутник». Технопарк «Кванториум» из Комсомольска-на-Амуре планирует провести прямую трансляцию запуска, чтобы все могли увидеть и узнать о достижениях молодого учёного.