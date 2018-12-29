Ferra
Наука и технологии
29 декабря 2018, 15:55

Школьник решал задачки с помощью «умной» колонки и прославился

Алекса, сколько будет 5 минус 3?

В сервисе микроблогов Twitter набрало популярность видео со школьником, решающим простейшие задачки по математике с помощью «умной» колонки Amazon Echo и голосового ассистента Alexa.

Ученик начальных классов спрашивает: «Алекса, сколько будет 5 минус 3», а затем тщательно записывает результат в тетрадке. За этим занятием его застала мама, записавшая процесс на видео и начавшая возмущённо восклицать: «Что?!» в конце ролика.

За неделю ролик с хорошо приспособившимся к жизни и использующим новейшие достижения техники по прямому назначению ребёнком набрал более восьми миллионов просмотров, почти полмиллиона лайков и почти 140 тысяч ретвитов.

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