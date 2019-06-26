Школьникам разрешат на ЕГЭ выходить в интернет

В России могут разрешить во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) по гуманитарным предметам производить поиск в интернете. Об этом рассказала в интервью газете «Известиям» директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Это станет возможно при переводе госэкзаменов в электронную форму. Решетникова отметила: «Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии».

Также переход на цифровые экзамены сделает возможным введение видеофрагментов в экзамен по естественно-научным дисциплинам. По словам Решетниковой, это позволит создавать задания, где нужно будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни. Также может появиться экспериментальная часть.

Она пояснила: «При переходе на компьютерную форму в контрольных измерительных материалах будут постепенно вводиться как задания, в которых нужно провести модельный эксперимент при помощи предложенной интерактивной модели, так и задания с компьютерным экспериментом, в которых он выступает как универсальный измерительный комплекс. Например, к персональному компьютеру подключаются датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры: эксперимент становится цифровым»

Решетникова подчеркнула, что на комплекс работ по изменению проведения экзаменов уйдет не менее пяти лет.