Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 08:25
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Школьники из России выиграли первую Международную олимпиаду по ИИ

Поздравляем, вы — молодцы!
Российские школьники стали победителями первой Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI), которая проходила в Болгарии с 9 по 14 августа 2024 года.
Школьники из России выиграли первую Международную олимпиаду по ИИ
© Центральный университет

Российская команда блестяще выступила на научном туре, завоевав золотые медали, а также получила серебро в практическом этапе, что в сумме принесло им первое место по общему количеству баллов.

Соревнования объединили старшеклассников из 39 стран, включая Китай, США, Японию и Канаду. Олимпиада состояла из двух этапов.

В научном туре команды решали задачи, связанные с реальными исследованиями в области ИИ, продемонстрировав глубокие знания в программировании и машинном обучении.

Практический тур включал проведение экспериментов по анализу поведения различных ИИ-систем, таких как ChatGPT и DALL-E 2.

Российская команда была подготовлена специалистами из Центрального университета (ЦУ) при поддержке ведущих компаний, таких как Т-Банк.

Следующая олимпиада пройдет в Китае.