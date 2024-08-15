Школьники из России выиграли первую Международную олимпиаду по ИИ

Российская команда блестяще выступила на научном туре, завоевав золотые медали, а также получила серебро в практическом этапе, что в сумме принесло им первое место по общему количеству баллов.

Соревнования объединили старшеклассников из 39 стран, включая Китай, США, Японию и Канаду. Олимпиада состояла из двух этапов.

В научном туре команды решали задачи, связанные с реальными исследованиями в области ИИ, продемонстрировав глубокие знания в программировании и машинном обучении.

Практический тур включал проведение экспериментов по анализу поведения различных ИИ-систем, таких как ChatGPT и DALL-E 2.

Российская команда была подготовлена специалистами из Центрального университета (ЦУ) при поддержке ведущих компаний, таких как Т-Банк.

Следующая олимпиада пройдет в Китае.