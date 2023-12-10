Школьники из России завоевали 6 золотых медалей на олимпиаде

В начале декабря 2023 года российская школьная команда на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, IJSO 2023, в Бангкоке выиграла шесть золотых медалей, а также получила специальный приз за экспериментальный тур. Олимпиада собрала 311 школьников из 55 стран, которые решали задачи по физике, химии и биологии в тестовом, теоретическом и экспериментальном турах.

Победителями от России стали Федор Авдеев, Роберт Битлев, Владимир Беленький, Роман Кожевников, Мария Мягкова и Мария Торкановская. Сборная формировалась на основе результатов олимпиады школьников и тренировочных сборов в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и образовательном центре «Сириус». Руководитель команды — Валерий Слободянин, заведующий учебно-методической лабораторией МФТИ.

Российские участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав заслуженные медали на международной арене. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов выразили поздравления команде, подчеркнув важность системного мышления участников. Мероприятие IJSO проводится ежегодно с 2004 года, и российские школьники традиционно достигают высоких результатов в этом престижном конкурсе.