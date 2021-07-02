Школьники научились обманывать тест на COVID-19 при помощи Coca-Cola и сока

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Школьники научились обманывать тест на COVID-19 при помощи Coca-Cola и сокаЧто позволяет им прогуливать школу
В видеосервисе TikTok набирают популярность интересные ролики с лайфхаками. В них европейские школьники льют каплю фруктового сока или Coca-Cola в ячейку тест-полоски на коронавирус.
По итогу таким образом они «обманывают» систему, так как тест даёт ложноположительный результат. Это, в свою очередь, позволяет детям прогуливать школу по «уважительной причине», пишет Daily Mail. При этом британские учителя уже начали рассылку родителям с призывом быть более бдительными.
Отметим, что речь идёт об LFD-тестах на антигены. Так, апельсиновый сок, сок чёрной смородины или Coca-Cola обладают высоким уровнем кислотности. А она, в свою очередь, разрушает содержащиеся в полоске белки антител. Таким образом и получается позитивный результат.