Школьники научились обманывать тест на COVID-19 при помощи Coca-Cola и сока

По итогу таким образом они «обманывают» систему, так как тест даёт ложноположительный результат. Это, в свою очередь, позволяет детям прогуливать школу по «уважительной причине», пишет Daily Mail. При этом британские учителя уже начали рассылку родителям с призывом быть более бдительными.

Отметим, что речь идёт об LFD-тестах на антигены. Так, апельсиновый сок, сок чёрной смородины или Coca-Cola обладают высоким уровнем кислотности. А она, в свою очередь, разрушает содержащиеся в полоске белки антител. Таким образом и получается позитивный результат.