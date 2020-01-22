Наука и технологии
Сегодня 15:13
Школьники придумали необычный способ общения с помощью AirPods
Это может заменить традиционные шпаргалки
Благодаря технологиям и смекалке уроки современных школьников могут проходить без отрыва от общения. Так, подростки придумали уникальный способ обмена посланиями с помощью беспроводных наушников AirPods. Кроме того, данный способ также может стать альтернативой аналоговым шпаргалкам.
Так, в социальной сети TikTok было опубликовано видео, в котором две ученицы продемонстрировали новый способ общения, суть которого заключается в обмене одним наушником AirPods. Далее одна из школьниц вводит сообщение в Google Translate и с помощью функции “прослушать” транслирует напечатанное через наушники. Таким образом школьницы обеспечили себя возможностью обмениваться важными посланиями прямо во время уроков, не боясь замечаний от учителей.
Предполагаем, что Google Translate не единственное приложение, с помощью которого можно общаться “без слов”.