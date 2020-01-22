Школьники придумали необычный способ общения с помощью AirPods

Так, в социальной сети TikTok было опубликовано видео, в котором две ученицы продемонстрировали новый способ общения, суть которого заключается в обмене одним наушником AirPods. Далее одна из школьниц вводит сообщение в Google Translate и с помощью функции “прослушать” транслирует напечатанное через наушники. Таким образом школьницы обеспечили себя возможностью обмениваться важными посланиями прямо во время уроков, не боясь замечаний от учителей.