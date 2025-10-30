Школьники со всего мира смогут создать свой IT-проект на олимпиаде PROD

Организаторами олимпиады выступают Центральный университет и Группа «Т-Технологии» (головная компания Т-Банка) при поддержке факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Цель проекта — познакомить школьников с реальной индустрией и задачами, которые решают крупные IT-компании. Участники смогут создавать собственные сервисы и приложения, направленные на повышение эффективности бизнес-процессов.

Регистрация открыта до 2 декабря. Олимпиада пройдет в несколько этапов. С 5 по 8 декабря состоится первый отборочный тур, включающий тестирование по математике и программированию. Второй этап запланирован на 15−25 января — участникам предстоит решить кейсы по направлениям фронтенд, бэкенд, мобильная разработка и MLOps-инжиниринг. Финальные туры пройдут с 12 февраля по 17 марта и завершатся церемонией награждения в Москве.

Победители получат гранты на обучение в Центральном университете размером до 100%, скидки на программы факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, а также дополнительные баллы к ЕГЭ. Кроме того, лучшие участники смогут пройти стажировку в Т-Банке и получить фирменный мерч олимпиады. Для зарубежных финалистов предусмотрены бесплатные курсы русского языка от НИУ ВШЭ.