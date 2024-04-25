Школьников научат распознавать фейковые новости с помощью игры

Удивительно, но все форматы обучения оказались эффективными. Ученые предполагали, что совместная игра на компьютере даст лучший результат. В итоге школьники научились распознавать фейковые новости в соцсетях и лучше отличать правдивую информацию. Игра также повысила у ребят доверие к надежным источникам новостей.

Исследователи отмечают, что соревновательные элементы игры делают ее более интересной и полезной. Они считают, что подобные игры можно использовать на уроках для развития медийной грамотности.