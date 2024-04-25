Школьников научат распознавать фейковые новости с помощью игры

Опубликовано 25 апреля 2024, 17:30
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Школьников научат распознавать фейковые новости с помощью игрыВ эксперименте участвовали 516 человек
Компьютерная игра поможет школьникам отличить правдивые новости от фейков. Игра ставит их на место распространителя дезинформации и учит выявлять манипулятивные приемы. Исследование провели ученые из Университета Уппсалы (Швеция). Они протестировали игру Bad News на 516 старшеклассниках. Ребята играли поодиночке, в парах и всем классом.
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Удивительно, но все форматы обучения оказались эффективными. Ученые предполагали, что совместная игра на компьютере даст лучший результат. В итоге школьники научились распознавать фейковые новости в соцсетях и лучше отличать правдивую информацию. Игра также повысила у ребят доверие к надежным источникам новостей.
Исследователи отмечают, что соревновательные элементы игры делают ее более интересной и полезной. Они считают, что подобные игры можно использовать на уроках для развития медийной грамотности.