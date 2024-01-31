Шлем Apple Vision Pro за $3500 использовали при готовке еды

Шлем Apple Vision Pro за $3500 использовали при готовке едыПолучилось очень интересно
В нем она использовала шлем Apple Vision Pro, стоимостью $3500, в кулинарии. Стерн воспользовалась приложением для управления рецептами «Crouton: Recipe Manager» на платформе visionOS, чтобы приготовить блюдо, следуя инструкциям в режиме дополненной реальности (AR).
Во время приготовления еды приложение предупредило: «Руководства по рецептам предназначены только для справки. Не рекомендуется готовить еду, нося Vision Pro».
Пользователям предлагается выбрать, хотят ли они видеть это напоминание в будущем или отключить его. При этом девушка также показала, как можно «навешивать» отдельные таймеры под каждое блюдо, что заметно упрощает готовку.
Эксперимент показал потенциал использования шлема Apple Vision Pro в повседневной жизни, включая такие действия, как работа, общение, просмотр видео. Девушка даже прокатилась на лыжах в гарнитуре, хоть Apple и не советует так делать.