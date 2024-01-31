Шлем Apple Vision Pro за $3500 использовали при готовке еды

В нем она использовала шлем Apple Vision Pro, стоимостью $3500, в кулинарии. Стерн воспользовалась приложением для управления рецептами «Crouton: Recipe Manager» на платформе visionOS, чтобы приготовить блюдо, следуя инструкциям в режиме дополненной реальности (AR).

Во время приготовления еды приложение предупредило: «Руководства по рецептам предназначены только для справки. Не рекомендуется готовить еду, нося Vision Pro».