Шлем дополненной реальности Apple получит сразу три высокотехнологичных дисплея

А раз анонс уже не за горами, самое время начать появляться утечкам, раскрывающим интересные подробности об устройстве. Так, например, подобным поделился авторитетный аналитик Росс Янг. По его словам, девайс получит сразу три высокотехнологичных дисплея: два Micro OLED и один AMOLED.

При этом первые два экрана, вроде как, будут производиться Sony. Использова их планируется в качестве основных дисплеев. Для чего нужна AMOLED-панель, пока не сообщается. Возможно, она будет отвечать за отображение зон, охватываемых периферийным зрением.

Напомним, что анонс Apple VR может состояться уже на WWDC 2022, в июне. Ориентировочная цена устройства — 3000 долларов (225 тыс рублей).