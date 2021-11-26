Шлем дополненной реальности Apple получит «железо» на уровне компьютеров компании и выйдет в 2022 году

По его словам, выпустить устройство должны уже в 2022 году. При этом он отметил, что уровень производительности новинки будет сопоставим с компьютерами Mac. Именно это, заявил эксперт, будет отличать AR-шлем Apple от аналогов.

Также Куо отметил, что именно AR-устройства, в теории, должны будут заменить iPhone в ближайшие 10 лет. При этом шлем — это лишь первый девайс из многих.

Напомним, что ранее аналитик уже отмечал, что новинка будет самостоятельным продуктом без необходимости подключать к iPhone, iPad или Mac.