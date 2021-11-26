Шлем дополненной реальности Apple получит «железо» на уровне компьютеров компании и выйдет в 2022 году

Наука и технологии
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Шлем дополненной реальности Apple получит «железо» на уровне компьютеров компании и выйдет в 2022 годуЗвучит как очередная революция
Популярный интернет-инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо опубликовал свежий отчёт. В нём он раскрыл планы Apple на свою следующую крупную новинку — шлем дополненной реальности (AR).
По его словам, выпустить устройство должны уже в 2022 году. При этом он отметил, что уровень производительности новинки будет сопоставим с компьютерами Mac. Именно это, заявил эксперт, будет отличать AR-шлем Apple от аналогов.
Также Куо отметил, что именно AR-устройства, в теории, должны будут заменить iPhone в ближайшие 10 лет. При этом шлем — это лишь первый девайс из многих.
Напомним, что ранее аналитик уже отмечал, что новинка будет самостоятельным продуктом без необходимости подключать к iPhone, iPad или Mac.
Источник: Gizmochina