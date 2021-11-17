Шлем дополненной реальности научили читать человеческие мысли

Но оказалось, что технология на сегодняшний день ещё более продвинута, чем считалось прежде. Это продемонстрировали разработчики американского стартапа Cognixion.

Он представили собственный нейронный интерфейс, состоящий из неинвазивной системы моз-компьютер и шлема дополненной реальности. Систему специалисты обучили принимать и анализировать визуальные сигналы человеческого мозга, а гарнитуру, в свою очередь, интерпретировать их.

Представители Cognixion заявили, что прямо сейчас они занимаются созданием алгоритмов машинного обучения, которые, помимо всего прочего, будут использоваться для разработки языковой системы.

На данный момент система проходит этап тестирования. Как скоро она попадёт в широкий доступ — неизвестно.