Шлем PlayStation VR2 оказался совместим с ПК

Разработчики приложения iVRy Driver for SteamVR, которое добавляет на компьютеры поддержку различных гарнитур, включая PlayStation VR, GearVR и Google Daydream, сообщили о своих успехах в интеграции новой гарнитуры Sony с ПК.

После более чем четырёх месяцев работы, команда девелоперов смогла разработать специальное оборудование и изменить драйвер GPU AMD с открытым исходным кодом для Linux.

Теперь они знают, как включить режим виртуальной реальности на PlayStation VR2 и продолжают работать над расширением функциональности для ПК-пользователей.

Однако, чтобы использовать новый шлем Sony в связке с ПК, потребуется дополнительное оборудование. Команда iVRy упомянула, что для этого потребуется адаптер, который они планируют разработать и создать.

Такой адаптер будет необходим практически для всех. Разве что за исключением некоторых пользователей AMD на Linux.

Точные сроки релиза не уточняются, но разработчики отметили, что процесс интеграции займёт какое-то время и потребует значительного объёма работы.