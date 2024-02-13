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Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2024, 21:22
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Шлем Vision Pro больше не нужно отправлять Apple, даже если вы забыли пароль от устройства

Почему этого не было на релизе?
Первые владельцы гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro могли столкнуться с серьезной проблемой, если забывали пароль доступа к устройству.

Ранее, для снятия блокировки, гарнитуру необходимо было отправлять в фирменный сервис Apple. Однако свежий апдейт системы шлема позволил решить эту проблему самостоятельно в домашних условиях, избегая блокировки.

Обновление операционной системы visionOS до версии 1.0.3, первое с момента начала продаж Vision Pro, представляет функцию сброса настроек гарнитуры в случае забытого пароля.

Это позволяет пользователям восстановить доступ к устройству без необходимости обращения в сервисный центр, хотя данные в памяти гарнитуры придется потерять из-за сброса устройства.

Теперь, после нескольких неправильных попыток ввода пароля, Vision Pro предложит пользователю перейти к сбросу, вместо предыдущего варианта, когда устройство блокировалось.

Несмотря на это, функция Activation Lock продолжит работать, предотвращая использование устройства похитителями с другим Apple ID. Обновление также включает исправления некоторых ошибок, которые не уточняются в аннотации.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#Apple