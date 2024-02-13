Шлем Vision Pro больше не нужно отправлять Apple, даже если вы забыли пароль от устройства

Ранее, для снятия блокировки, гарнитуру необходимо было отправлять в фирменный сервис Apple. Однако свежий апдейт системы шлема позволил решить эту проблему самостоятельно в домашних условиях, избегая блокировки.

Обновление операционной системы visionOS до версии 1.0.3, первое с момента начала продаж Vision Pro, представляет функцию сброса настроек гарнитуры в случае забытого пароля.

Это позволяет пользователям восстановить доступ к устройству без необходимости обращения в сервисный центр, хотя данные в памяти гарнитуры придется потерять из-за сброса устройства.

Теперь, после нескольких неправильных попыток ввода пароля, Vision Pro предложит пользователю перейти к сбросу, вместо предыдущего варианта, когда устройство блокировалось.

Несмотря на это, функция Activation Lock продолжит работать, предотвращая использование устройства похитителями с другим Apple ID. Обновление также включает исправления некоторых ошибок, которые не уточняются в аннотации.