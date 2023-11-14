Шо, опять? Google нарвалась на 15 млн рублей штрафа за отказ локализовать данные россиян

Причина не стала ни для кого сюрпризом — всё дело в том, что компания неоднократно отказывалась локализовать персональные данные российских пользователей в пределах страны.

Этот штраф — не первое столкновение Google с российским законодательством о персональных данных.

Эта история началась ещё в июле 2021 года, когда IT-гиганта оштрафовали на 3 млн рублей за несоблюдение законодательства.

Несмотря на это, Google не исправила ситуацию, что привело к дополнительному штрафу в размере 15 млн рублей в июне 2022 года за то же нарушение. Последний штраф — это уже третий случай, когда Google штрафуют за нарушение российского законодательства о персональных данных.