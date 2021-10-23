Шойгу предупредил о концентрации войск НАТО у границ России

По словам Шойгу, НАТО стягивает силы к границам России, демонстрируя неготовность альянса к равноправному диалогу. Отдельно министр подчеркнул, что именно НАТО не готова к нормальному диалогу между западными странами и Россией.

Также Шойгу коснулся темы «сдерживания» странами-участницами НАТО военной угрозы, якобы исходящей от России. Комментируя недавнее заявление на эту тему министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей альянс показать России готовность применить оружие в случае необходимости, Шойгу сказал о том, что на фоне призывов к военному сдерживанию России, НАТО последовательно стягивает силы к границам нашей страны.

«Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», — подчеркнул Шойгу.