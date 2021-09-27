Шоколад оказался вызывающим приступ мигрени продуктом

Об этом специалист сообщила в рамках интервью радио “Говорит Москва”. Она напомнила, что мигрень является генетической болезнью, то есть передающейся по наследству. Врач объяснила, что женщины больше подвержены этому заболеванию.

“У мигрени есть провокаторы, например гормональные. При беременности, середина месячных, перед месячными — это гормонально связанное нарушение. Есть продукты, которые вызывают приступ мигрени — это алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые”, — поделился врач.

Как правило мигрень сопровождается тошнотой, рвотой и боязнью света. Продолжительность приступа головной боли в данном случае может достигать 72 часов. По словам врача, если головная боль наблюдается продолжительное время — нужно обратиться за помощью к неврологу.