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Шоколад оказался вызывающим приступ мигрени продуктом

А также алкоголь
Врач-невролог Татьяна Вон рассказала о продуктах, которые могут спровоцировать приступ мигрени.
Шоколад оказался вызывающим приступ мигрени продуктом

Об этом специалист сообщила в рамках интервью радио “Говорит Москва”. Она напомнила, что мигрень является генетической болезнью, то есть передающейся по наследству. Врач объяснила, что женщины больше подвержены этому заболеванию.

У мигрени есть провокаторы, например гормональные. При беременности, середина месячных, перед месячными — это гормонально связанное нарушение. Есть продукты, которые вызывают приступ мигрени — это алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые”, — поделился врач.

Как правило мигрень сопровождается тошнотой, рвотой и боязнью света. Продолжительность приступа головной боли в данном случае может достигать 72 часов. По словам врача, если головная боль наблюдается продолжительное время — нужно обратиться за помощью к неврологу.