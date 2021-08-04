Шоколад оказался защищающим от COVID-19 продуктом

Специалист участвовала в научной работе, в рамках которой выяснилось, что люди, придерживающиеся определенного рациона, реже инфицируются коронавирусом. В частности, люди, которые употребляют высококачественную и растительную еду на 10% реже сталкиваются с болезнью, а также на 40% реже попадают с ней в больницу или страдают от тяжелой формы COVID-19.

“Важно употребление здоровых и цельных продуктов растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, фасоль и другие бобовые, семена и цельнозерновые продукты. Также необходимо включить в свой рацион жирную рыбу и снизить количеств употребляемых продуктов с высокой степенью обработки”, — поделилась врач.

В источнике также говорится о том, что от подбора правильного рациона зависит иммунитет. В этой связи важно употреблять продукты растительного происхождения, в числе которых овощи, орехи и фрукты. Кроме того, специалисты советуют также есть жирную рыбу и небольшое количество черного шоколада. Такой антиковидный рацион способствует образованию здорового и разнообразного микробного состава в кишечнике, благодаря чему укрепляется иммунитет.

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