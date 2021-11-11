Шприцы могут стать дефицитом из-за пандемии COVID-19

Так, в этом году было сделано более 6,8 миллиарда вакцин от коронавируса. По словам старшего советника ВОЗ Лизы Хедман, это число соответствует количеству реализуемых шприцев — 6 млрд штук в год. Она также заявила, что производителям по всему миру нужно задуматься об увеличении производства одноразовых шприцев. Если же ситуация останется прежней — во всем мире в 2022 году возникнет нехватка шприцев, вплоть до двух млрд.

“Вакцинация от COVID-19 не является той ситуацией, при которой мы можем позволить себе допустить нехватку чего-либо или использовать какие-то обходные пути. Важна безопасность пациентов и медицинского персонала”, — предупредила Хедман.

В ВОЗ считают, что нехватка шприцев обернется опасными последствиями — задержкой вакцинации детей, а также повторным использованием шприцев бедными странами.