Штамм «Омикрон» мог быть создан искусственно

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Штамм «Омикрон» мог быть создан искусственноОб этом говорят некоторые детали
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков выразил мнение, что новый штамм коронавируса «Омикрон», имеет искусственное происхождение.
По словам учёного, в этом штамме присутствуют наборы мутаций, характерные для других субвариантов ковида. А «вставочка из трёх аминокислот», соответствующая определённому сезону коронавируса, не могла появиться естественным путём.
Также Чумаков заметил, что «Омикрон» не случайно сделан таким «суперослабленным». «Сейчас англичане решили прекратить пандемию, потому что настало время каких-то решительных изменений в мире», — подчеркнул эксперт.
Источник: Радио России