Штамм «Омикрон» мог быть создан искусственно

По словам учёного, в этом штамме присутствуют наборы мутаций, характерные для других субвариантов ковида. А «вставочка из трёх аминокислот», соответствующая определённому сезону коронавируса, не могла появиться естественным путём.

Также Чумаков заметил, что «Омикрон» не случайно сделан таким «суперослабленным». «Сейчас англичане решили прекратить пандемию, потому что настало время каких-то решительных изменений в мире», — подчеркнул эксперт.