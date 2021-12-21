Штамм «Омикрон» может оказаться спасением от пандемии

Как заявил эксперт, об «Омикроне» известно очень мало. Прежде чем делать какие-то выводы, необходимо провести как минимум несколько сотен исследований. При этом он подчеркнул, что если этот штамм будет протекать только в лёгкой форме, то его условно можно будет назвать спасением.

Он может стать живой вакциной от коронавируса, но утверждать так пока нельзя, во всяком случае для России. По словам Тотоляна, данные зарубежных исследований нельзя механически переносить на российскую популяцию, так как у нас свои особенности и по населению, и по штамму.

«То, что он быстрее передаётся, — это точно. Но теоретически он может вызывать как более лёгкий, так и более тяжёлый COVID-19. Если заболевание, вызванное "Омикроном", будет протекать в лёгкой форме, его условно можно будет считать спасением», — рассказал специалист.