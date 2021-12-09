Штамм «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты» в четыре раза

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Штамм «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты» в четыре разаИ обходит иммунитет
Японский учёный из Университета Киото Хироши Нисиура предупредил, что штамм «Омикрон» в 4,2 раза распространяется быстрее, чем привычный уже «Дельта».
По словам профессора Нисиуры, кроме скорости распространения, новый штамм способен обходить иммунитет, сформованный и естественным путём, и в результате вакцинации. Также он отметил, что в провинции Гаутенг, в которой был впервые обнаружен «Омикрон», население было вакцинировано менее чем на 30%. Поэтому люди в этих местах были инфицированы естественным путём.
Учёный также призвал следить за поведением нового штамма в странах с высоким уровнем вакцинации.
Источник: Газета.ru