Штамм «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты» в четыре раза

По словам профессора Нисиуры, кроме скорости распространения, новый штамм способен обходить иммунитет, сформованный и естественным путём, и в результате вакцинации. Также он отметил, что в провинции Гаутенг, в которой был впервые обнаружен «Омикрон», население было вакцинировано менее чем на 30%. Поэтому люди в этих местах были инфицированы естественным путём.

Учёный также призвал следить за поведением нового штамма в странах с высоким уровнем вакцинации.