Штаты взялись за «крипту» всерьёз: блогер получил 7 лет за мошенничество

Опубликовано 26 апреля 2024, 19:31
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Штаты взялись за «крипту» всерьёз: блогер получил 7 лет за мошенничествоОн крал криптоактивы своих подписчиков
Блогера Джебара Игбара из США федеральный суд Бруклина приговорил к 7 годам тюрьмы за криптомошенничество. Дополнительно он обвиняется в финансовом сговоре и отмывании денег в особо крупном размере.
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В приговоре фигурирует сумма в размере $8 млн, а пострадавшим блогер должен будет возместить $10 млн. Игбара арестовали после жалобы одного из подписчиков. Он в своём аккаунте в одной из американских соцсетей демонстрировал видео с раздачей крупных сумм наличных, но, как утверждает обвинение, выкупал криптовалюту у подписчиков за наличные деньги по завышенным расценкам, а на самом деле просто крал активы пользователей.
Игбар полностью признал вину, включая создание ложного образа богатого и успешного человека.