Штаты взялись за «крипту» всерьёз: блогер получил 7 лет за мошенничество

В приговоре фигурирует сумма в размере $8 млн, а пострадавшим блогер должен будет возместить $10 млн. Игбара арестовали после жалобы одного из подписчиков. Он в своём аккаунте в одной из американских соцсетей демонстрировал видео с раздачей крупных сумм наличных, но, как утверждает обвинение, выкупал криптовалюту у подписчиков за наличные деньги по завышенным расценкам, а на самом деле просто крал активы пользователей.

Игбар полностью признал вину, включая создание ложного образа богатого и успешного человека.