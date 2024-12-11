Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2024, 03:00
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Штаты заставят соцсети предупреждать об их влиянии на психику

Новый законопроект
Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта и депутат штата Ребекка Баур-Кахан предложили новый законопроект, который требует от социальных сетей размещать предупреждающие метки о рисках для психического здоровья пользователей. Законопроект AB 56 предполагает, что платформы должны информировать пользователей о возможных негативных последствиях для их психики, связанных с использованием их сервисов.
Штаты заставят соцсети предупреждать об их влиянии на психику

© Ferra.ru

Авторы законопроекта указывают на проблему "злоупотребления социальными сетями для получения прибыли" с помощью зависимости и вредоносного контента. По словам Бонты, пользователи должны иметь доступ к информации, которая поможет им осознавать потенциальные угрозы для психического здоровья. Пока в законопроекте не уточняется, как именно должны выглядеть эти предупреждающие метки, но на них могут быть основаны предыдущие законы, такие как Закон о защите от кибербуллинга и Закон о предотвращении онлайн-насилия.

Инициатива также возникла после открытого письма, подписанного 42 генеральными прокурорами США, в котором требовалось ввести аналогичные предупреждения для соцсетей на уровне федерального законодательства. Вдохновением для этого послужила статья Генерального хирурга США Вивека Мурти, в которой он предложил ввести предупреждения о рисках для психического здоровья, аналогичные тем, что используются для табачных изделий.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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