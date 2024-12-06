Наука и технологии
Опубликовано 06 декабря 2024, 08:47
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Шум вокруг ИИ начал спадать — спрос на сервера NVIDIA упал

Кто-то сомневался?
Тайваньская Foxconn, ключевой партнер NVIDIA по сборке серверов для ИИ, сообщила о замедлении роста выручки.
Шум вокруг ИИ начал спадать — спрос на сервера NVIDIA упал
© Ferra

По итогам ноября, доход компании составил $20.7 млрд, что лишь на 3.5% выше предыдущего месяца. Аналитики ожидали более существенного роста на фоне спроса на ИИ-инфраструктуру.

Ранее появление ChatGPT стимулировало технологические гиганты, такие как Google, к увеличению инвестиций в серверы и дата-центры.

Однако инвесторы начинают сомневаться в прибыльности этих затрат, а коммерческие успехи ИИ-приложений остаются ограниченными.

Foxconn прогнозирует, что в 2025 году доходы от облачного оборудования, включая ИИ-серверы, сравняются с выручкой от смартфонов, где Apple занимает половину сегмента.

Тем временем, избранный президент США Дональд Трамп заявил о новых пошлинах для тайваньских производителей, что усиливает актуальность диверсификации производств, таких как недавно анонсированный завод Foxconn в Техасе.

Источник:Foxconn
Автор:Булат Кармак
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