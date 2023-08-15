Шумодав недорого: наушники Honor Choice Earbuds X5 приехали в Россию

Эти наушники обладают эргономичным дизайном, функцией активного шумоподавления и долгим временем автономной работы. А за качественное звучание отвечают драйверы диаметром 10 мм.

Особенностью наушников является активное шумоподавление, которое эффективно улавливает и подавляет окружающие звуки, обеспечивая чистоту звучания.

Из интересного можно отметить технологию Dual-Mic ENC, которая гарантирует качественную передачу голоса во время звонков, отделяя речь от фонового шума.

Наушники обеспечивают до 9 часов воспроизведения музыки на одном заряде, а с учётом зарядного кейса — до 35 часов.

Новинка также поддерживает управление жестами и быстрое переключение между устройствами.

Honor Choice Earbuds X5 уже доступны в крупных магазинах электроники и на маркетплейсах России. С 15 августа по 11 сентября действует акционная цена — 2190 рублей, после чего стоимость составит 2990 рублей.