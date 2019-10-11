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Шумоподавление в новых AirPods 3 позволят контролировать через iPhone
Данная функция была найдена в последней бета-версии iOS 13.2
Судя по имеющимся данным, самой главной особенностью грядущих наушников AirPods 3 станет появление в них активного шумоподавления. Чаще всего данная функция включается и отключается непосредственно на самих наушниках, либо в приложении, которое ими управляет. Но судя по последним утечкам, Apple встроит данную возможность в качестве стандартной функции iOS 13.
Анимация, представленная ниже, демонстрирует, что работать новая функция будет достаточно просто: в панели управления iOS 13 будет появляться специально выделенный для активации режима шумоподавления переключатель, который активируется путем долгого нажатия на полоску уровня громкости. Если верить данным инсайдеров, возможность отключения шумоподавления AirPods 3 уже сейчас реализована последней бета-версии iOS 13.2.
Напомним, что анонс самих наушников ожидается в течение октября. Вместе с AirPods 3 ожидается, что компания также анонсирует новое поколение iPad Pro и соверешнно новый 16-дюймовый MacBook Pro с минимальными рамками.
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