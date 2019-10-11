Шумоподавление в новых AirPods 3 позволят контролировать через iPhone

Судя по имеющимся данным, самой главной особенностью грядущих наушников AirPods 3 станет появление в них активного шумоподавления. Чаще всего данная функция включается и отключается непосредственно на самих наушниках, либо в приложении, которое ими управляет. Но судя по последним утечкам, Apple встроит данную возможность в качестве стандартной функции iOS 13.