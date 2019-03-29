Шустрый робот Boston Dynamics оставит грузчиков без работы

Компания Boston Dynamics продемонстрировала новую версию двухколёсного робота Handle, впервые показанного в 2017 году. Тогда робот выглядел совсем иначе.

Пересмотренная версия лишилась "передних ног» или «рук», но обзавелась одним передним манипулятором с присоской. На видео показывается, как Handle ловко управляется с коробками на складе, быстро и чётко подхватывая их с помощью присоски и помещая в нужное место на конвейере или в стопке других коробок.

Коробки на видео весят 5 кг, но робот способен управляться с грузами до 15 кг. Данная версия Handle способна работать с грузовыми поддонами глубиной 1,2 метра и штабелями высотой 1,7 метра.