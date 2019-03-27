Шутка про 2007 год привела к массовой блокировке аккаунтов Twitter

Многие пользователи Twitter купились на злую шутку и их аккаунт оказался заблокированным. Во всём оказалась виновата серия провокационных твитов, призывающий поменять дату рождения в профиле на 2007 год.

За это экспериментаторам был обещан доступ к некоей новой цветовой схеме, администраторские привилегии или подтверждение подлинности аккаунта. Купившиеся на пранк пользователи столкнулись с тем, что сервис заблокировал их аккаунт, поскольку он не работает с лицами младше 13 лет.

Ситуацию прокомментировала служба поддержки Twitter, призвав не менять дату рождения на 2007 год, поскольку это приведёт не к получению новой цветовой схемы, а к блокировке.