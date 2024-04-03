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Наука и технологии
Опубликовано 03 апреля 2024, 06:34
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Шутливый первоапрельский ролик Discord собрал на YouTube более 1 млрд просмотров всего за сутки

Возможно, не обошлось без ботов
1 апреля Discord опубликовал на YouTube шуточное видео о «лутбоксах». За 24 часа оно собрало более миллиарда просмотров, что стало сенсацией.
Шутливый первоапрельский ролик Discord собрал на YouTube более 1 млрд просмотров всего за сутки
© XDA-Developers

Видео длится всего 17 секунд и пародирует рекламу «лутбоксов» — популярной механики в видеоиграх. Discord представил их как новую функцию для своего приложения.

Многие не поверили своим глазам. Появились теории, что Discord случайно создал «бота для накрутки просмотров», который автоматически просматривал видео.

Один разработчик предположил, что платформа «случайно создала работающий YouTube-бот», проигрывая видео о лутбоксах в фоновом режиме всплывающих уведомлений.

Шутливый первоапрельский ролик Discord собрал на YouTube более 1 млрд просмотров всего за сутки
© Ferra.ru

Discord редко публикует видео на YouTube, и обычно они не набирают больше нескольких миллионов просмотров.

Пользователи сети шутят о невероятном успехе Discord: «Discord случайно создал бот для накрутки просмотров на YouTube — это лучшая шутка на 1 апреля!».

Discord и YouTube пока не прокомментировали ситуацию.

Стоит отметить, что видео Discord далеко не самое просматриваемое на YouTube. Лидером остается «Baby Shark Video» — детская песня, которая за 7 лет набрала 14 млрд просмотров.

Источник:Gizmodo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Discord
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#Google
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#YOUTUBE