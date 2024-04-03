Шутливый первоапрельский ролик Discord собрал на YouTube более 1 млрд просмотров всего за сутки

Видео длится всего 17 секунд и пародирует рекламу «лутбоксов» — популярной механики в видеоиграх. Discord представил их как новую функцию для своего приложения.

Многие не поверили своим глазам. Появились теории, что Discord случайно создал «бота для накрутки просмотров», который автоматически просматривал видео.

Один разработчик предположил, что платформа «случайно создала работающий YouTube-бот», проигрывая видео о лутбоксах в фоновом режиме всплывающих уведомлений.